Дендропарк открыли в Бирюче
На его площади в четыре гектара посажено 75 видов декоративных древесно-кустарниковых растений.
Кроме того, в дендропарке установлен фонтан и детская игровая площадка, для удобного отдыха обустроена дорожно-тропиночная сеть и установлены скамейки, а вокруг парка располагается велолыжероллерная трасса.
Мероприятие состоялось12 июня, в День России. Вначале открыли памятную стелу в честь прилёта в 1935 году Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и земляка, первого председателя ЦК профсоюза авиаработников Павла Дурницына
Создание дендропарка было начато в 2012 году в рамках инициированной губернатором Белгородской области Евгением Савченко программы «500 парков Белогорья». На протяжении ряда лет здесь создавались все условия, чтобы этот уголок райцентра стал поистине излюбленным местом отдыха жителей и гостей города.
Николай Бровченко
председатель муниципального совета Красногвардейского района
Предполагается, что на этой территории будут проходить спортивные турниры, пленэры, выставки рисунков и фотографий, рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района