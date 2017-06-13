Дендропарк открыли в Бирюче

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На его площади в четыре гектара посажено 75 видов декоративных древесно-кустарниковых растений.

Кроме того, в дендропарке установлен фонтан и детская игровая площадка, для удобного отдыха обустроена дорожно-тропиночная сеть и установлены скамейки, а вокруг парка располагается велолыжероллерная трасса.

Мероприятие состоялось12 июня, в День России. Вначале открыли памятную стелу в честь прилёта в 1935 году Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и земляка, первого председателя ЦК профсоюза авиаработников Павла Дурницына

Создание дендропарка было начато в 2012 году в рамках инициированной губернатором Белгородской области Евгением Савченко программы «500 парков Белогорья». На протяжении ряда лет здесь создавались все условия, чтобы этот уголок райцентра стал поистине излюбленным местом отдыха жителей и гостей города. Николай Бровченко

председатель муниципального совета Красногвардейского района

Предполагается, что на этой территории будут проходить спортивные турниры, пленэры, выставки рисунков и фотографий, рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района