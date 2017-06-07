День Корочанского района пройдёт в Белгороде 10 июня

16:59

Праздник-презентация будет организован для горожан в парке Победы.

«Бульвар традиций и обрядов» расскажет гостям мероприятия историю Засечной черты, представит фольклорные песни, даст возможность узнать интересные факты о поясе-обереге, валенках и отведать хлеб корочанских производителей.

На «Площади брендов» можно будет попробовать Проходенскую сушку, Коротковский чай и лечебные травы, приобрести яблоки из «Корочанского плодопитомника» и познакомиться с санаторием «Дубравушка».

«Промышленный проспект» представит продукцию корочанских предприятий, а также овощи и фрукты фермерских хозяйств района.

Для гостей праздника также подготовили мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного творчества. Под руководством умельцев все желающие смогут превратить бумагу, тесто, глину, лозу и ткань в неповторимые произведения искусства. На празднике можно будет познакомиться с талантливыми людьми земли Корочанской и приобрести сувениры.

На Дне Корочанского района выступят «народные» вокальные ансамбли «Ивушка», «Бехтеяночка» и «Млада», фольклорный коллектив «Оберег» и ансамбль «Русская воля», рассказали в пресс-службе администрации Белгорода.