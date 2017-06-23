Дело о «Почте России», или Как протекает жизнь почтовая в Белгородской области

17:05

В «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» поступают десятки жалоб на работу местных отделений почты. В основном претензии касаются огромных очередей, хамского отношения сотрудников и непонятного графика работы, который разнится с официальной информацией на сайте «Почты России».

В преддверии Дня российской почты, который ежегодно проходит во второе воскресенье июля, редакция ИА «Бел.Ру» задала все интересующие вопросы региональному почтовому управлению. По полученной информации складывается неплохая картина благополучия – так ли оно на самом деле, решит читатель.

Немного почтовой статистики

В Белгородской области функционирует 601 отделение почтовой связи, из которых 31 находится в областном центре и 483 – в сельской местности. Помимо этого услуги связи предоставляют ещё 10 передвижных отделений.

В городе особых проблем с доставкой почты не возникает, в отличие от сельских поселений.

Если в населённом пункте нет отделения связи, то все почтовые услуги населению предоставляет передвижное отделение почтовой связи, которое также привозит корреспонденцию для местных жителей. Доставка осуществляется согласно контрольным срокам доставки корреспонденции. Нормативы утверждены Правительством Российской Федерации, отслеживаются Роскомнадзором. По данным за 1 квартал 2017 года выполнение контрольных сроков пересылки по внутриобластному потоку составило 95,83 % (норматив 90 %). пресс-служба белгородского управления «Почты России»

Что касается заработной платы сотрудников почтовых отделений, то, со слов руководства, она постоянно индексируется. Так, очередные этапы повышения заработной платы прошли в феврале прошлого года – тогда она увеличилась на 12,3 % и в июле – на 7 %, что в итоге составило в среднем 13 239 рублей (при прожиточном минимуме 8222 рубля в соответствии с постановлением главы региона от 2 мая).

Зарплата почтальона также увеличилась на 12,7 %.

Кроме того, в настоящий момент расширен перечень сетевых вознаграждений, а с 1 июля прошлого года увеличен размер ежемесячного максимального премиального вознаграждения до 30 %. пресс-служба белгородского управления «Почты России»

Почтовые «ноу-хау»

Сегодня существует масса способов облегчить себе жизнь – заказать еду на дом, воспользоваться услугами клининга (вместо того, чтобы убирать самому), купить квартиру с помощью риэлтора (а не ходить в поисках лучшего варианта) и т. д. Электронные очереди тоже относятся к этой категории – в российских банках, больницах, МФЦ, Росреестре уже давно практикуют это.

В мечтах и пожеланиях посетителей белгородских почтовых отделений также есть электронная очередь. Более того, к концу 2016 года Почта России установила 150 таких систем: 100 в Москве и 50 в других регионах страны. В этом году планируют установку ещё 1350 электронных очередей. Так, в региональном управлении «Почты России» корреспонденту сообщили, что в отделениях Белгорода с наибольшим трафиком клиентов (ОПС Белгород 308036, ОПС Белгород 308009) уже установлена электронная система управления очередью, с помощью которой клиентопоток перераспределяется в зависимости от длительности операций. Кстати, на днях электронная очередь была установлена также в центральном отделении связи «Белгород 308000» (пл. Соборная, д. 3).

Раскроем секрет, что в Белгороде планируют открыть почтовое отделение будущего. В офисе нового формата зона отправки и получения посылок будет переведена на самообслуживание.

Появится зона 24/7, в которой расположатся почтоматы для самостоятельного получения отправлений, платёжные терминалы и банкоматы с функцией выдачи наличных. Кроме того, клиент сам сможет упаковать, взвесить и оплатить своё отправление при помощи нового почтового терминала. Контакт с оператором связи сведён к минимуму, клиенту лишь потребуется пройти к окну для оформления посылки. пресс-служба белгородского управления «Почты России»

Предъявите документ!!!

Основной вопрос в деле «Почты России» – по каким правилам осуществляется выдача заказов. Многие сейчас активно пользуются разнообразными онлайн-магазинами и сервисами – AliExpress, OZON и т. д. Некоторые вещи стоят копейки, а есть и такие, за которые люди выкладывают солидные суммы. Чтобы отслеживать такие заказы, отправители присылают трек-номер, по которому вы можете следить – где же именно ваша вещь.

Проблема первая – очереди

Если составлять топ-5 жалоб, то первое место однозначно получат очереди. Со слов очевидцев-участников, в очереди в почтовом отделении Белгорода можно провести минимум 40 минут, а в час пик (после 17:00) и вовсе полтора часа.

Проблема вторая – потерялся заказ

Во многих юмористических передачах часто высмеивают работы почтовых отделений, а в особенности их отношение к разным заказам.

Одновременно с этим белгородцы пишут жалобы в «Чёрный список» о том, что почта несвоевременно присылает оповещения или вовсе забывает это сделать.

Проблема третья – хамство

«Хамство – главное доказательство отсутствия аргументов», – подчеркнула российский дипломат Мария Захарова. Возможно, именно проблема очередей и низкая заработная плата влияют на отношение работников к своему делу. Возможно, сами люди провоцируют сотрудников почты. В любом случае ни один, ни второй аргумент не является оправданием для хамства.

На вопрос, как побороть этот бич, представители регионального управления «Почты России» сообщили, что отзыв о работе сотрудника можно оставить в социальных сетях, онлайн-консультанту официального сайта «Почты России», в мобильном приложении, с помощью обращения на электронный адрес client@russianpost.ru или позвонив по телефону службы поддержки 8-800-2005-888.

Все эти каналы активно используются, что позволяет получать информацию об актуальном статусе клиентского сервиса в конкретном отделении связи. Претензионное заявление можно заполнить на сайте, распечатать и подать в отделении «Почты России». В отделениях связи для клиентов также всегда доступна книга заявлений и предложений. В соответствии со статьёй 192 ТК РФ, к сотруднику, совершившему дисциплинарный проступок, могут быть применены замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. пресс-служба регионального управления «Почты России»

А знаете ли вы, что..?

Интересный факт, что в почтовых отделениях оказывается более 80 видов услуг в сегментах почтового, финансового, посылочного бизнеса. Во всех отделениях можно:

· отправлять и получать письма, посылки, открытки и пр. виды почтовых отправлений;

· заказывать доставку мелких пакетов и регистрируемых почтовых отправлений на дом;

· оплачивать платежи, штрафы, выплачивать кредиты, оформлять денежные переводы и страховку на себя и на имущество;

· получать пенсии и пособии;

· оформлять подписку на газеты и журналы;

· отправлять документы в вузы, официальные запросы в госорганы и миграционные уведомления;

· приобретать марки, почтовую продукцию, лотерейные билеты, товары народного потребления;

· заказывать товары из печатного каталога «Почта Маркет» и многое другое.

Кроме того, в специализированных отделениях можно: арендовать абонементный ящик, покупать авиа- и железнодорожные билеты, коллекционные марки, воспользоваться услугами копирования, печати, отправки факсов, компьютером и интернетом, отправить телеграмму и оформить филателистическое абонементное обслуживание.