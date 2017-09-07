Число пострадавших в ДТП в Старом Осколе выросло на треть

10:18

Об итогах работы за восемь месяцев текущего года рассказал в докладе командир отдельной роты ДПС Валерий Сукманов.

За прошедший период этого года в Старооскольском городском округе число ДТП увеличилось на 16,9 % – со 142 до 166 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возросло и число пострадавших в авариях по сравнению с прошедшим годом – со 155 до 212. В то же время отмечается уменьшение числа погибших – с 16 до 10 в этом году.

При этом основными причинами ДТП стали опасные дорожные условия. В 66 таких авариях погибли три человека и пострадали 88. Ещё 40 ДТП произошли из-за несоблюдения очерёдности проезда перекрёстков. Причинами 37 ДТП, в которых пять человек погибли и 51 были ранены, стало несоответствие скорости конкретным условиям.

20 дорожных аварий произошли из-за несоблюдения правил проезда пешеходных переходов, 17 ДТП – из-за езды в состоянии алкогольного опьянения. В этом году было зафиксировано три ДТП из-за выезда на «встречку».

Всего сотрудники ГИБДД выявили более 11,7 тыс. нарушений ПДД. По административным делам наложено более 21,7 млн рублей штрафов, при этом в бюджет взыскано более 20,6 млн рублей.

В Старооскольском городском округе зарегистрировано 80 434 легковых автомобилей, 5515 грузовиков, 1717 автобусов и 7038 мотоциклов, сообщает пресс-служба управления МВД России по Старому Осколу.