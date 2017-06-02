Часть «Лесной сказки» продают в Белгородской области

16:12

Аукцион на часть госнедвижимости объявил Фонд госимущества региона.

На продажу выставили земельный участок площадью 106,2 тыс. м2, который входит в число особо охраняемых природных территорий и объектов и предоставленный в аренду, а также земельный участок автостоянки площадью 20 тыс. м2, три спальных корпуса, здания и сооружения объектов инфраструктуры.

Всего база отдыха «Лесная сказка» занимает 12 га хвойного и лиственного леса. Она состоит из семи корпусов, столовой, бассейна, имеет лыжную трассу, корты для большого и малого тенниса.

Начальная цена выставленной на продажу части спортивно-оздоровительного комплекса – 79 134 165 рублей. При этом шаг аукциона составляет 1 % от первоначальной цены. Размер задатка – 15,8 млн рублей. Обязательные условия приобретения недвижимости – сохранение назначения объектов в течение пяти лет.

Аукцион состоится 27 июня, заявку на участие в нём можно подать до 19 числа этого месяца, сообщает «Интерфакс».