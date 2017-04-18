Чаще жениться, чаще разводиться и реже рожать стали жители Белгородской области

18:04

Белгородстат «подбил» демографические итоги января-февраля 2017 года.

В Белгородской области за первые два месяца 2017 года родилось 2361 детей. Это на 161 меньше, чем годом раньше. Общий коэффициент рождаемости сложился на уровне 9,4 на тысячу жителей области. Это на 5,1 % ниже коэффициента января-февраля 2016 года.

Умерло в регионе 3612 человек. Это на 59 человек меньше, чем годом раньше. Коэффициент смертности составил 14,4 умерших на тысячу населения региона. Это незначительно (на 0,7 %) ниже цифры января-февраля 2016 года.

Естественная убыль населения в Белгородской области составила 1251 человек.

В регионе за два месяца зарегистрировано 1269 браков и 1078 разводов. Это на 30,4 % и на 12,3 % больше показателей прошлого года.