Бывший начальник отдела УФМС в Старом Осколе вернёт государству 120 тысяч рублей взяток

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В ноябре 2012 года и в январе 2013 года он получил деньги от граждан, незаконно выдал паспорт и снял гражданина с регистрационного учёта без его личного присутствия.

Кроме того, суд решил, что староосколец своими действиями нарушил интересы государства, дискредитировал органы ФМС, подорвал доверие граждан к их деятельности.

Мужчину признали виновным в получении взяток за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области. Его приговорили к 2 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в 310 тысяч рублей.

Суд также удовлетворил иск прокурора и взыскал с бывшего начальника отдела миграционной службы 120 тысяч рублей взяток в доход Российской Федерации.