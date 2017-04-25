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Бывший банкир задержан в Белгородской области

09:45
25 Апреля 2017
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Претензии со стороны правоохранителей заключаются в нарушении избранной ранее меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Бывшего совладельца Орёлсоцбанка Алексея Фомченкова задержали 24 апреля в Старом Осколе. Ранее в рамках уголовного дела его обязали дать подписку о невыезде. Однако господин Фомченков не пребывал по указанному им адресу и не сообщил следствию о том, где находится, передаёт «Коммерсант».

В феврале задержанный был свидетелем стороны обвинения в процессе против бывшего главы управления по борьбе с экономическими преступлениями регионального МВД Сергея Бутяйкина (был назначен на должность в 2011 году, обвиняется в получении крупной взятки). 

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