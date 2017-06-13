«Бурановские бабушки» призвали старооскольцев соблюдать ПДД

15:10

Для участия в акции ГИБДД в День России Старый Оскол посетили «Бурановские бабушки», Лада Дэнс, Данко, Александр Песков, Игорь Петренко и Кристина Бродская.

Мероприятие прошло 12 июня на открытой площадке села Федосеевка. Его ведущими стали Дарья Руднева и Михаил Вашуков. На сцене в этот день выступили «Бурановские бабушки», Лада Дэнс, Данко, Александр Песков и Кристина Бродская.

После концерта «Бурановские бабушки» призвали пешеходов использовать световозвращатели на одежде, чтобы быть заметнее в тёмное время суток.

Кристина Бродская вместе с супругом Игорем Петренко, Михаил Вашуков и Александр Песков напомнили водителям об использовании специальных удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров в соответствии с весом и возрастом ребёнка, рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Старому Осколу.