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«Бурановские бабушки» призвали старооскольцев соблюдать ПДД

15:10
13 Июня 2017
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Для участия в акции ГИБДД в День России Старый Оскол посетили «Бурановские бабушки», Лада Дэнс, Данко, Александр Песков, Игорь Петренко и Кристина Бродская.

Мероприятие прошло 12 июня на открытой площадке села Федосеевка. Его ведущими стали Дарья Руднева и Михаил Вашуков. На сцене в этот день выступили «Бурановские бабушки», Лада Дэнс, Данко, Александр Песков и Кристина Бродская.

После концерта «Бурановские бабушки» призвали пешеходов использовать световозвращатели на одежде, чтобы быть заметнее в тёмное время суток.

Кристина Бродская вместе с супругом Игорем Петренко, Михаил Вашуков и Александр Песков напомнили водителям об использовании специальных удерживающих устройств  при перевозке юных пассажиров в соответствии с весом и возрастом ребёнка, рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Старому Осколу.


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