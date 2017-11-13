Британский архитектор проведёт бесплатный мастер-класс для белгородцев

15:14

Питер Финк расскажет об озеленении городских пространств.

Британский архитектор прочитает лекцию «Города нуждаются в коллективном подходе к созданию качества жизнеобеспечения», расскажет о требованиях к современным зелёным городским пространствам и приведёт аргументы в пользу смещения традиционных профессиональных границ и перехода к междисциплинарному сотрудничеству.

Участие в мероприятии может принять любой желающий. Предварительно нужно отправить заявку на почту отдела архитектуры и градостроительства администрации Новооскольского района: [email protected]. Заявки принимают до 18:00 14 ноября.

Семинар пройдёт 17 ноября по адресу пос. Прибрежный Новооскольского района, ул. Центральная, 3, сообщает пресс-служба областного департамента строительства и транспорта.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте ведомства.