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Борцы с коррупцией сядут за крупную взятку в Белгородской области

10:02
02 Мая 2017
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Полицейские вымогали деньги у руководителя строительной фирмы.

Двое осуждённых работали в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. В начале 2016 года они договорились «развести» на взятку главу строительной компании. Взамен бизнесмену пообещали прекратить в отношении него расследование и отказать в возбуждении уголовного дела.

Сошлись на сумме в 400 тыс. рублей. Из них 300 тыс. директор должен был передать сразу, и ещё 100  тыс. – потом.

Передача первой части денег прошла 5 февраля 2016 года. Полицейские пришли домой к руководителю фирмы и забрали свёрток с деньгами в условленном месте. После этого сообщников задержали сотрудники областного управления ФСБ.

Суд приговорил подельников к длительным срокам заключения. Одному было назначено наказание в виде восьми лет, второму – в виде семи лет шести месяцев колонии строгого режима. Помимо этого бывшие полицейские на два года  лишились права занимать госдолжности. Также суд приговорил каждого из них к штрафу в размере 4 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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