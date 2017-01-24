Более 60 свёртков с «солью» нашли полицейские у нарушителя ПДД в Белгородской области

14:30

Сотрудники ДПС остановили «Рено Логан», водитель которого нарушил Правила дорожного движения, в 04:30 на одной из улиц Старого Оскола.

30-летний водитель и его 47-летний пассажир пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения отказались.

При осмотре иномарки полицейские нашли и изъяли более 60 свёртков с подозрительным веществом. Ещё пять пассажир автомобиля добровольно отдал из своего кармана.

Экспертиза показала, что в свёртках находилось более 23 г наркотического вещества, известного как «соль», сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Пассажир иномарки – житель Белгорода признался, что работает закладчиком и приехал в Старый Оскол, чтобы сбыть наркотики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере». Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.