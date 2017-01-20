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Более 1000 жителей Яковлевского района остались без транспортного сообщения с Белгородом

15:58
20 Января 2017
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Они не могут выбраться из своих сёл ни в областной, ни районный центр.

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в департамент строительства и транспорта Белгородской области с жалобой на отсутствие общественного транспорта между Белгородом и сёлами Яковлевского района: Локни, Мощёного, Старой Глинки и Новой Глинки. Автобус не ходит из этих сёл и в райцентр – Строитель.

Как рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области Владимир Родионов, расстояние от самого отдалённого села Локни до Томаровки – 16 км, до Строителя или Белгорода – около 40 км. В этих сёлах преимущественно живут пенсионеры, личного транспорта у них нет. За лекарствами приходится ездить либо в Строитель, либо в Белгород, поэтому проблема отсутствия общественного транспорта ощущается особенно остро.

Представители Народного фронта заверили, что будут контролировать вопрос с решением транспортных проблем, сообщили в пресс-службе ОНФ.

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