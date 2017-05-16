Более двух тон украинского сыра уничтожили в Белгородской области

09:46

Страна-производитель входила в «чёрный список».

В Шебекино сотрудники ОМВД России по Шебекинскому району и Управления Россельхознадзора по Белгородской области на одном из складов обнаружили более 2 т сыра. У продукции не было необходимых документов.

Правоохранители не смогли установить владельца товара. Но узнали, что сыр «Дорблю» и «Парменталь» произведён на Украине.

Эта страна входит в перечень государств, продукция и сырьё которых запрещена к ввозу в Россию до 31 декабря текущего года. Это прописано в постановлении правительства РФ от 31.07.2015 г. № 774. Поэтому сыр уничтожили на полигоне бытовых отходов в Шебекино, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Белгородской области.