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Более двух тон украинского сыра уничтожили в Белгородской области

09:46
16 Мая 2017
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Страна-производитель входила в «чёрный список».

В Шебекино сотрудники  ОМВД России по Шебекинскому району и Управления Россельхознадзора по Белгородской области на одном из складов обнаружили более 2 т сыра. У продукции не было необходимых документов.

Правоохранители не смогли установить владельца товара. Но узнали, что сыр «Дорблю» и «Парменталь» произведён на Украине.

Эта страна входит в перечень государств, продукция и сырьё которых запрещена к ввозу в Россию до 31 декабря текущего года. Это прописано в постановлении правительства РФ от 31.07.2015 г. № 774. Поэтому сыр уничтожили на полигоне бытовых отходов в Шебекино, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Белгородской области.


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