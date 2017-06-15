Более 5 тысяч птенцов домашней птицы задержали на границе Белгородской области

10:41

32-летний водитель «ГАЗели» пытался скрыться от наряда пограничников, опасно маневрируя на дороге, но уйти ему не удалось.

Задержанный мужчина оказался жителем села Лозная Ровеньского района. Именно в этом населённом пункте недалеко от границы его автомобиль, зарегистрированный в 31-м регионе, и заметили пограничники. В своём фургоне из Украины водитель вёз почти 200 коробок с 5 тыс. птенцов домашних птиц.

Неделей ранее в этом же районе пограничники уже пресекали незаконный ввоз домашней птицы с территории Украины. Тогда в автомобиле гражданина России было обнаружено около 4 тыс. утят.

В обоих случаях никаких документов на птицу не было. В дальнейшем мужчины планировали продать птенцов на территории Белгородской области, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Фото ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям