Более 25 000 абонентов рискуют остаться без газа из-за долгов

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Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» по окончании отопительного сезона продолжат прошлогоднюю практику отключения от сети газоснабжения злостных неплательщиков.

Как рассказали в газоснабжающей компании, в 2016 году – с окончания прошлого и до наступления нынешнего отопительного сезона – на территории Белгородской области были отключены 9000 потребителей.

Это вынужденные меры. Низкая платёжная дисциплина стала причиной образования долга перед «Газпромом» в 463 миллиона рублей. Именно такая сумма просроченной задолженности сформировалась на 1 апреля 2016 года. Тогда, благодаря отключениям, удалось добиться сокращения дебиторской задолженности до нормативных показателей. Однако прошёл год, и, по данным на конец марта, потребители задолжали компании уже 1,2 миллиарда рублей, из неё просрочено 624 миллиона рублей. Александр Камолин генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»

Что касается населения, по данным на 1 апреля 2017 года, долг физических лиц в составе этой суммы превысил 275 млн рублей, из них 181 млн рублей – сумма просроченной задолженности, которая образуется, если абоненты не оплатили потреблённый газ до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Больше всего неплательщиков – в Белгороде и Белгородском районе.

Особое внимание уделяется анализу ситуации. Сотрудники абонентских служб выясняют причину каждой образовавшейся задолженности. Прежде всего это касается граждан, которые ранее не допускали подобного. Должникам предлагают погасить суммы неплатежей по индивидуальным графикам.

В этой связи руководство газоснабжающей организации обращается к жителям области с просьбой не доводить ситуацию до крайности и устранить образовавшуюся задолженность до конца апреля 2017.

Справка. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с укреплением платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечёт:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.

Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счёт абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

- наложить арест на имущество;

- принудительно реализовать имущество;

- ограничить выезд такого лица за границу.