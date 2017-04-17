Благосостояние жителей Белгородской области измерили шавермами

14:31

В день белгородцы могут позволить себе по три шаурмы.

Рейтинг регионов по Индексу шаурмы составили активисты ОНФ. Индекс шаурмы показывает, сколько шаверм в день может себе позволить средний житель каждого субъекта РФ. Чтобы рассчитать показатель, необходимо из средней заработной платы в регионе вычесть стоимость аренды однокомнатной квартиры площадью 28 кв. м и прожиточный минимум, а результат разделить на среднюю стоимость шаурмы и 30 дней.

Информацию о средней заработной плате и прожиточном минимуме активисты брали в Росстате, данные о стоимости шаурмы в каждом субъекте страны собирали в соцсетях. Средняя стоимость квартир по регионам взята из ЦИАН. По каждому субъекту РФ собрано по 2 тыс. объявлений о сдаче в аренду однокомнатных квартир, на основе которых определялась средняя по региону цена аренды 1 кв. м, затем умноженная на единый метраж в 28 кв. м.

В среднем в стране на свободные деньги жители России могут покупать по 2-3 шаурмы в день. В большинстве регионов значения близки к этому уровню.

По 10 шаверм в день себе могут позволить Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Они соответственно заняли первое, второе и третье места рейтинга.

На четвёртой строчке разместилась Тюменская область, на пятой – Магаданская, на шестой – Москва. Жители этих регионов могут съедать каждый день по 7 шаверм.

В Камчатском крае (7-ое место) получится по шесть порций шаурмы в день, как и в Сахалинской области (8-е место). Обладатели 9-го и 10-го мест – жители республики Саха (Якутия) и Мурманской области соответственно могут съедать в день по пять шаверм.

Самая удручающая ситуация сложилась в Крыму, который занял последнюю, 85-ю строчку, где результат получился отрицательный. Почти минус две шаурмы могут позволить себе в день крымчане. Свободных денег не оказалось также в Севастополе, Новосибирской области, республике Дагестан и Кемеровской области. Меньше одной могут съедать в день жители 10 регионов России.

Белгородская область оказалась на 23-м месте рейтинга. У жителей региона остаётся в качестве свободных денег 9858 рублей, и они могут покупать себе по три шаурмы стоимостью 100 рублей в день.

В Воронежской области ситуация чуть лучше (по 4 шавермы), поэтому она стала 16-й. Курская область заняла 29-ю строчку. Здесь местные жители также могут съедать по три шаурмы в день.