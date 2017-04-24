Без сбоев: белгородские электроэнергетики подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода

18:11

Несмотря на сложные метеоусловия, частые циклоны, время перерывов в электроснабжении потребителей, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 25 % (до 57,5 мин.), среднее время ликвидации повреждений в сетях – на 28 %, оно составило 1 ч. 8 мин.

В прошлом году «Белгородэнерго» по традиции выступило передовиком по получению паспорта готовности среди субъектов электроэнергетики и ТЭК нашего региона. Были за период небольшие технологические нарушения, но серьёзных аварийных ситуаций не возникало. Алексей Ботвиньев

заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области

По словам чиновника, осенне-зимний период 2016-2017 годов начался сравнительно рано и проходил непросто. Он сопровождался осадками, циклонами – вплоть до второй половины апреля. В силу этих причин окончание отопительного периода в Белгородской области запаздывает – оно планируется на этой неделе.

По предварительным подсчётам, на горячую линию областного департамента ЖКХ по поводу электроснабжения в течение ОЗП от белгородцев поступило около 500 обращений. Исправление неполадок со стороны энергетиков полностью укладывалось в нормативы.

Даже январские серьёзные испытания, бураны, резкое похолодание не внесли сбоев в систему энергоснабжения области. Все предприятия и организации работали спокойно, объекты соцкультбыта тоже не испытывали никаких потрясений. Расследовать нам было нечего. Валентин Колодезный

заместитель руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» Сергей Демидов отметил, что завершение календарного периода ОЗП (15 апреля) в этом году, пожалуй, впервые не совпало с фактическим.

В ночь с 18 на 19 апреля сильный снег и северо-восточный ветер с порывами до 16-17 м/с вызвали налипание на проводах толщиной до 2 см и локальные отключения в Белгородском и Шебкинском районах. Однако ситуацию быстро удалось стабилизировать, к 18:00 19 апреля электроснабжение было полностью восстановлено.

В случае приближения циклонов, заметного ухудшения погоды, температурных минимумов, угрожающих надёжной работе сетей, мы тут же предпринимаем меры по консолидации сил и средств и приведению их в полную готовность к проведению аварийно-восстановительных работ. В последнее время положительно зарекомендовала себя практика экстренной переброски мобильных бригад из одной точки области в другую. Это позволяет в считанные часы взять ситуацию под контроль и не допустить перехода локальных отключений в массовые. Сергей Демидов

заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»

С 1 апреля в Белгородэнерго началась подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Сейчас в филиале работает специальная комиссия, которая проверяет персонал, укомплектованность его спецодеждой, транспортом, оборудованием, материалами и средствами защиты. Проверку уже прошли все 390 бригад филиала. 1 мая стартует сезон массовых ремонтных работ.

В текущем году на ремонтную программу направлено 258,6 млн рублей. Планируется отремонтировать 2272 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 797 подстанций, 451 силовой трансформатор 6-10 кВ, расчистить 465,4 га трасс ЛЭП.

Инвестиционная программа 2017 года запланирована в объёме 2,971 млрд рублей, из них порядка 2 млрд будет направлено на надёжность. Филиал построит 628 км ЛЭП 0,4-110 кВ и введёт 126 МВА новой мощности. Крупными проектами года станут комплексная модернизация ПС 110 кВ «Шеино» в Корочанском районе, завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию подстанций 35-110 кВ «Пушкарная» в Старом Осколе, «Малиновка» – в Ракитянском, «Белянка» – в Шебекинском.

В целях повышения надёжности электроснабжения Шебекинского района планируется реконструировать четыре высоковольтные подстанции («Шебекино», «Муром», «Новая Таволжанка» и «Черемошное») и завершить строительство кабельной линии 35 кВ «Муром – Новая Таволжанка».

На 60 % в этом году будет увеличена программа техперевооружения и реконструкции ветхих и отслуживших свой срок сетей, в денежном выражении она составит 733 млн рублей. Комплексная модернизация сетевой инфраструктуры пройдёт в 35 населённых пунктах 16 районов области. В городах, селах и отдалённых деревнях филиал реконструирует в общей сложности 256 км ЛЭП 0,4-10 кВ, установит 93 новых трансформаторных подстанции.

Выполнение всех запланированных объёмов обеспечит надёжное и качественное электроснабжение потребителей в осенне-зимний период 2017-2018 гг.