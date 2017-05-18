Бесстрашный «садовник» вырастил на своём участке 113 кустов конопли

16:43

Мужчину рассекретили местные жители и сообщили о нём в полицию.

По предварительной информации, ранее судимый 28-летний сельский житель из Яковлевского района в апреле посеял на своём участке коноплю. Ухаживал за рассадой и планировал пересадить её в лесополосу. Но его планы нарушили белгородцы, которые сообщили в полицию о подозрительной рассаде.

На участке правоохранители изъяли 113 кустов конопли и 50 семян наркотического растения, которые не успели прорасти. Молодой человек сказал им, что выращивал растение для себя.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до двух лет.

Также 28-летний белгородец привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление наркотических средств без назначения врача».

Сейчас он находится под подпиской о невыезде, информировали в пресс-службе управления МВД России по белгородской области.

Фото пресс-службы управления МВД России по Белгородской области