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Бесплатную консультацию о вакцинации предлагают жителям Белгородской области

09:59
11 Апреля 2017
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С 10 по 24 апреля региональное управление Роспотребнадзора в преддверии Европейской недели иммунизации проводит тематическую горячую линию.

Специалисты ведомства расскажут о вакцинопрофилактике против кори, краснухи, эпидемического паратита, полиомиелита, пневмококовой и гемофильной инфекций, а также против туберкулёза, дифтерии, коклюша и столбняка, рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

Бесплатную консультацию можно получить по телефону: 8-800-222-04-31 в будни с 10:00 до 17:00 (до 16:45 по пятницам), обеденный перерыв – с 12:00 до 12:45.

Вопросы также можно направить в управление Роспотребнадзора по Белгородской области по электронному адресу: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru или на бумажном носителе по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, 2.

Помимо этого белгородцев могут проконсультировать в центре для потребителей «Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» по телефону (4722) 51-98-72.

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