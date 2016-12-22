Беспилотник с тепловизором, снегоходы и квадроциклы получили на вооружение белгородские спасатели

10:36

Глава регионального управления МЧС Сергей Потапов рассказал о продвинутой технике, которая появилась у специалистов в 2016 году.

Мы получили на вооружение ещё четыре беспилотных летательных аппарата. Один из них оснащён тепловизором. Он позволяет считывать информацию с поверхности земли – там, где температура может быть выше обычной. Сергей Потапов

начальник Главного управления МЧС по Белгородской области

Аппарат может пригодиться на особых участках земли – например, в поймах рек. Они со временем превращаются в торфяники, которые имеют свойство тления, а не открытого горения. Этот процесс может проходить на большой глубине.

У нас глубина залегания не очень большая, но обнаруживать такой процесс тяжело. Это устройство позволит сделать нашу работу более точной. Сергей Потапов

начальник Главного управления МЧС по Белгородской области

Раньше в активе специалистов регионального управления МЧС был лишь один беспилотник. Теперь их стало пять.

По словам руководителя регионального управления МЧС, беспилотники ощутимо помогают спасателям. Территория Белгородской области не относится к лесной местности. Леса занимают лишь 9 % её площади. И поэтому «лёгкие» региона тем более нуждаются в защите. Самый же эффективный метод разведки – воздушный.

Спасатели получили в 2016 году и другой вид спецтехники – снегоходы, снегоболотоходы – квадроциклы.