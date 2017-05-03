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Бесхозный УАЗ с одеждой и сумками на 400 тысяч рублей суд признал собственностью РФ

12:25
03 Мая 2017
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В течение 10 лет собственник автомобиля и товара так и не объявился.

УАЗ, водитель которого провёз через границу РФ джемпера, халаты, сумки и носки на общую сумму 420 тыс. рублей, минуя пункт таможенного контроля, был обнаружен в феврале 2007 года. И автомобиль, и товар были изъяты сотрудниками таможни. Так как их владелец не был установлен, машину с одеждой и сумками отправили на склад временного хранения Белгородской таможни.

До настоящего времени никто не забрал указанное имущество и не принял мер по распоряжению им, поэтому Белгородский районный суд расценил это как отказ от права собственности на товар и автомобиль. Так как государство несёт убытки, связанные с хранением имущества, суд признал его бесхозяйным и обратил в федеральную собственность Российской Федерации, сообщает пресс-служба суда.

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