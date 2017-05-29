«Белогорье» ищет добровольцев для подсчёта живности в лесах

10:58

Клуб атлетического многоборья «Эра» организовал для белгородцев экскурсию по кластеру заповедника «Лес на Ворскле».

Заповедник «Белогорье» – второй самый маленький по территории в России, меньшую площадь занимает только «Галичья гора» в Липецкой области. Но при этом он входит в первую десятку заповедников страны по биоразнообразию.

Участок «Лес на Ворскле» имеет охранную зону «всего» в 488 га, большую часть которой занимает нагорная дубрава на правом высоком берегу Ворсклы. Более сотни гектаров занимают дубравы возрастом свыше 300 лет. При этом старые, упавшие деревья не убираются: «Живое дерево живёт только на себя. Мёртвое дерево помогает всему лесу». Даже «американские вредители» – акации, клёны – вырубаются только на окраине. Если проникли дальше – убирать нельзя.

Два десятка экскурсантов из Белгорода провели по дорожке вглубь чащи. Полутораметровые в диаметре дубы, столетние клёны… Земля тут и там изрыта кабанами – их на этом участке много. Тропа неожиданно быстро закончилась, перегородилась упавшими гигантами. Дальше нельзя – можно только специалистам заповедника.

Можно и волонтёру, которым может стать каждый. Заповеднику требуется помощь по подсчёту живности в зимний период, когда проводится «сгон»: животных беспокоят шумом и «сгоняют» по кварталам лесной зоны для учёта. Потом звери сами возвращаются в обжитые места. Можно посчитать и птиц в губкинском кластере заповедника: там выдаётся бинокль, классификатор (книга с описанием и фотографиями птиц), нужно рассмотреть птицу и поставить про неё «галку». Представители клуба «Эра» предложили свою помощь в установке ограждения вдоль экскурсионной дорожки. Но и здесь может поучаствовать любой желающий.

Есть на территории и музей природы с чучелами лося, медведя, бизона и других обитателей заповедника. На сегодня лосей замечено в заповеднике всего трое – самец и самка с телёнком. Медведи уже давно не встречаются – слишком мала территория для обитания. А чучелу в музее больше ста лет – поставлено ещё в 1898 году.

В музее рассказали много интересных историй. Например, о том, как представители Росприроднадзора пошли с фотоаппаратом к попавшему в ловушку кабану – его невозможно было вызволить и нужно было усыпить. Но аппаратура и люди зверя напугали, в итоге пришлось быстро бегать и освоить навыки лазания по деревьям. Для многих новостью было и различие кротов и слепышей – только последние воруют с грядок вашу картошку, а крот – животное насекомоядное, его стоит пожалеть.

Приезжают на работу в заповедник из Москвы и из-за рубежа. В Европе много сажают искусственных лесов, но по-научному называются они «древостой». Потому европейцы с восхищением относятся к нашим заповедникам, в которых удалось сохранить природу в первозданном виде.

Приезжают туда и дети. Рассказали про «трудных» детей, которые боятся взять в руки кошку и брезгуют наступить на траву – «там же насекомые». Приходится ломать эту пока ещё «стеклянную» стену, учить детей единению с природой, тому, что ничего страшного в лесу нет, если соблюдать в нём «правила игры».

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