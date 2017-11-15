В области:

Белгородцы женятся в два раза чаще, чем разводятся

18:11
15 Ноября 2017
6
0

За первые десять месяцев текущего года на 1495 пар белгородцев больше создали новую ячейку общества, чем за такой же период прошлого года. 

В то же время увеличивается число разводов. Так, за январь-сентябрь на 21 пару белгородцев развелось больше, чем за первые девять месяцев прошлого года, информирует Белгородстат.

За первые девять месяцев этого года на 1000 браков пришлось 550 разводов. Для сравнения, в прошлом году такой показатель составил 654 разводов.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

7879
Водителя школьного автобуса нашли в Беломестном Белгородского района
7509
Внедорожник врезался в дерево на трассе в Белгородской области, водитель погиб
5215
У мёртвых кабанов в охотхозяйстве Белгородской области нашли АЧС
4342
Белгородцам могут списать «безнадёжные» долги по транспортному налогу
4260
Золотое кольцо с 39 бриллиантами конфисковали белгородские приставы
Rambler's Top100 Service Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика