Белгородцы женятся в два раза чаще, чем разводятся

18:11

За первые десять месяцев текущего года на 1495 пар белгородцев больше создали новую ячейку общества, чем за такой же период прошлого года.

В то же время увеличивается число разводов. Так, за январь-сентябрь на 21 пару белгородцев развелось больше, чем за первые девять месяцев прошлого года, информирует Белгородстат.

За первые девять месяцев этого года на 1000 браков пришлось 550 разводов. Для сравнения, в прошлом году такой показатель составил 654 разводов.