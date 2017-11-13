Белгородцы помогли полиции найти почти килограмм наркотиков

18:18

14 ноября в Белгородской области вновь стартует антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

По итогам первого этапа белгородские полицейские с помощью жителей региона выявили 69 преступлений и 87 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Всего за период акции правоохранители изъяли из незаконного оборота около 780 г наркотиков, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Завтра в Белгородской области стартует второй этап акции. Полицейские просят граждан сообщить о фактах распространения и употребления наркотиков по телефону 8 (4722) 352-033 (телефон доверия УМВД России по Белгородской области).