Белгородцев бесплатно проконсультируют в Росреестре

11:24

Горячие линии управления Росреестра по Белгородской области будут работать с 4 по 25 сентября. Жители любого района области смогут задать вопросы по следующим темам.

4 сентября, 13:00-15:00. Государственный земельный надзор. (4725) 37-80-95 (г. Старый Оскол).

11 сентября, 08:00-12:00. Государственный земельный надзор. (47235) 5-14-15 (п. Волоконовка).

7 сентября, 08:00-12:00. Изменения законодательства в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделки с ним. (47234) 3-06-22, 4-45-79 (г. Алексеевка).

11 сентября, 09:00-12:00. Изменения законодательства в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделки с ним. (4722) 20-13-50, доб. 1043 (г. Грайворон).

12 и 20 сентября, 08:00-12:00. Государственный кадастровый учёт, государственная регистрация прав на недвижимое имущество. (47236) 3-71-18 (г. Валуйки).

12 сентября, 09:00-12:00. Государственный кадастровый учёт, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним, государственный земельный надзор. (47247) 3-45-23, (4722) 20-13-64 (г. Бирюч).

12, 19 и 26 сентября, 09:00-12:00. Государственный кадастровый учёт, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним, государственный земельный надзор, услуги Росреестра в электронном виде. (47248) 2-29-57 (г. Шебекино).

12 и 26 сентября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним, государственный кадастровый учёт, государственный земельный надзор. (47244) 5-62-97 (г. Строитель).

13 сентября, 09:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним, государственный кадастровый учёт, государственный земельный надзор. (47237) 5-56-88, (4722) 20-05-64, доб. 1061 (п. Вейделевка).

14 и 28 сентября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним, государственный кадастровый учёт, государственный земельный надзор. (47242) 2-13-37 (п. Прохоровка).

18 сентября, 08:30-11:30. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним, государственный кадастровый учёт. (47243) 5-55-97 (п. Ивня).

18 и 25 сентября, 09:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним, государственный земельный надзор. (47233) 4-01-90, (4722) 20-13-64 (г. Новый Оскол).