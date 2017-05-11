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Белгородстат: в Белгородской области чаще женятся и разводятся и реже умирают

17:29
11 Мая 2017
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Всего в регионе проживает 1 552 900 человек.

Численность населения за прошлый год увеличилась на 2,8 тыс. человек, или на 0,2 %.

За три месяца текущего года в области родилось 3,7 тыс. детей. За аналогичный период 2016 года этот показатель меньше на 349 человек.

При этом в пяти муниципальных районах наблюдалось увеличение числа родившихся: в Грайворонском и Красненском – на 12 детей в каждом, Чернянском – на 11 детей, Волоконовском – на 8 детей и в Борисовском – на 4 ребёнка.

С января по апрель в регионе умерло 5 527 белгородцев. Этот показатель ниже аналогичного периода предыдущего года на 103 человека.

Специалисты Белгородстата отмечают, что естественная убыль населения по сравнению с январём-мартом 2016 года увеличилась на 237 человек. Она составила 1827 человек.

В регионе увеличилось число браков. Так, за три месяца в области новую ячейку общества создали 1668 пар. Это на 139 браков больше, чем за такой же период в прошлом году.

Но вместе с ними увеличилось и число разводов. За январь-март расторгнули брак  1679 пар региона.


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