Белгородский стандарт качества жилья: двор без машин и разные планировки

18:14

Концепцию формирования высоких стандартов городской среды обсуждали 27 июня на заседании малого правительства Белгородской области.

Документ включает два раздела. Первый – стандарт уличного благоустройства. Он предусматривает развитие пешеходной и велоинфраструктуры, создание сети пеших маршрутов и общественных пространств, а также ландшафтное обустройство.

Второй раздел – белгородский стандарт качества жилья включает принципы квартальной застройки. В их числе – минимальная плотность застройки 18 тыс. м² на 1 га с высотой зданий семь-девять этажей, максимальная гибкость первых этажей и возможность быстрого перевода помещений из жилых в нежилые и наоборот. Также в числе базовых принципов – двор без автомобилей, прозрачные входные группы и различные планировки квартир.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил разработать дорожные карты по реализации положений концепции в городах и районных центрах региона.

Положения документа будут использоваться при строительстве новых жилых массивов и реконструкции кварталов с ветхим и аварийным жильём, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.