В области:

Белгородский стандарт качества жилья: двор без машин и разные планировки

18:14
27 Июня 2017
165
0

Концепцию формирования высоких стандартов городской среды обсуждали 27 июня на заседании малого правительства Белгородской области. 

Документ включает два раздела. Первый – стандарт уличного благоустройства. Он предусматривает развитие пешеходной и велоинфраструктуры, создание сети пеших маршрутов и общественных пространств, а также ландшафтное обустройство.

Второй раздел – белгородский стандарт качества жилья включает принципы квартальной застройки. В их числе – минимальная плотность застройки 18 тыс. м² на 1 га с высотой зданий семь-девять этажей, максимальная гибкость первых этажей и возможность быстрого перевода помещений из жилых в нежилые и наоборот. Также в числе базовых принципов – двор без автомобилей, прозрачные входные группы и различные планировки квартир.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил разработать дорожные карты по реализации положений концепции в городах и районных центрах региона.

Положения документа будут использоваться при строительстве новых жилых массивов и реконструкции кварталов с ветхим и аварийным жильём, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. 


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

13843
Следственный комитет ищет очевидцев семейного ЧП в районе «Сити Молла Белгородского»
11220
Общешкольный выпускной отгремел в Белгороде
9795
Белгородка была замужем 50 лет и только после смерти супруга узнала о его второй жене
9444
Белгородское УФАС возбудило дело по кофейне «Комод»
8712
Жители дома на Бульваре Юности в Белгороде опасаются за собственную безопасность
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика