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Белгородские приставы лишили прав семерых водителей, на которых приходится 461 штраф по линии ГИБДД

15:02
23 Декабря 2016
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С 2016 года судебные приставы совместно с госавтоинспекторами успешно применяют меру ограничения должников в специальных правах.

Информация об этом прозвучала сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции в белгородском центре «Интерфакса».

Данная мера эффективна. Это мы фиксируем по таким категориям исполнительных документов, как алиментные. Всего на сегодняшний момент у нас вынесено порядка двух тысяч постановлений о лишении специальных прав. Многие должники после вручения предупреждения об ограничении спецправ исполняли обязанности.

Игорь Рудаков
руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области

Норма лишения права управления транспортом применяется к тем «клиентам» судебных приставов, чей долг по штрафам Госавтоинспекции превысил 10 тыс. рублей. Первоначально должник получает предупреждение о лишении специального права. Если это не подействовало, приставы выносят постановление об ограничении прав. Оно вручается должнику, а затем направляется в ГИБДД для контроля исполнения. В случае нарушения запрета инспекторы составляют протокол и направляют материалы в суд. Суд принимает решение о лишении должника прав минимум на год.

Документы, которые поступают от службы судебных приставов по поводу ограничения использования водительского удостоверения, лишает водителя возможностей управления транспортным средством. Вся эта информация вносится в федеральную базу и доступна инспекторам ГИБДД по всей стране.

Илья Погорелов
заместитель начальника управления ГИБДД по Белгородской области

Часть ограниченных в праве вождения должников в Белгородской области уже реабилитировались, выполнив все требования закона. Процесс восстановления права, по утверждению представителей Госавтоинспекции, не занимает много времени, формальности укладываются в несколько дней. В основном это зависит от прохождения денег через банк при погашении долга.

Как отмечает главный судебный пристав региона, санкции по ограничению специальных прав применяются прежде всего в отношении должников-рецидивистов.

В декабре нами было вынесено семь постановлений об ограничении спецправ. На семерых должников приходится 461 штраф по линии ГИБДД.

Игорь Рудаков
руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области


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