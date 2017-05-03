Белгородские правоохранители расследуют ночную перевозку детей на автобусе

10:41

Коллектив детской школы танцев возвращался с соревнований из Орла.

Сотрудники Госавтоинспекции Белгородского района около часа ночи в Ивнянском районе остановили автобус. 59-летний водитель вёз из Орла с соревнований юных танцоров. Дорожные полицейские осмотрели автобус и проинструктировали водителя.

Как пишет пресс-служба управления ГИБДД УМВД по Белгородской области, административное расследование даст оценку действиям водителя и сопровождающим лицам, которые допустили нарушение правил: после 23:00 автобус с детьми не может передвигаться на расстояние более 100 км. Если нужно проехать больше, то руководитель группы должен позаботиться об остановке, во время которой отдохнут дети.

Теперь водителю грозит административный штраф в размере пяти тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев. Должностные лица, в том числе и сопровождающие, могут заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей, а юридические лица – до 200 тыс. рублей.