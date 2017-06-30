«Белгородские молочные фермы» оштрафованы на 170 тысяч рублей

11:20

Суд признал акционерное общество виновным в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических норм при обращении с отходами производства.

После обследования территории Богатенского сельского поселения Ивнянского района Белгородской области 30 января 2017 года управление Экоохотнадзора Белгородской области вынесло соответствующее постановление.

Как сообщает пресс-служба Белгородского областного суда, на арендованных землях сельскохозяйственного назначения акционерное общество размещало навоз крупного рогатого скота – отходы производства. Причём площадка, на которой хранятся отходы, не имеет водонепроницаемой поверхности, по её периметру нет обваловки и обособленной сети ливнестоков с локальными очистными сооружениями.

Отходы размещались навалом на открытом грунте. Кроме того, установлен факт стока талых вод с территории площадки, рядом с местом хранения отходов были обнаружены останки КРС. Всё это нарушает требования федерального закона «Об охране окружающей среды».

В соответствии с ними отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды. При этом сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву запрещён.

«Белгородские молочные фермы» привлечены к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» и оштрафованы на 170 тыс. рублей.

Акционерное общество попыталось обжаловать это решение в Ивнянском районном суде, но он признал, что АО нарушило права и законные интересы граждан, проживающих на территории района, на экологическое, санитарно-эпидемиологическое благополучие и благоприятную окружающую среду, и отказал в удовлетворении жалобы.

Белгородский областной суд также оставил постановление управления Экоохотнадзора без изменения.