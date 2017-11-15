Белгородские энергетики выделили три 11-метровые стойки для создания новых гнёзд аистов

12:14

Общественные организации военно-патриотической и ветеранской направленности Старооскольского городского округа поблагодарили филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» за поддержку экологического проекта «Разведение колонии аистов и скворцов».

С просьбой о предоставлении стоек под монтаж и установку гнёзд аистов в селе Городище в адрес Старооскольских электрических сетей обратился автор экологического проекта, ветеран военной службы Сергей Сапронов. Первая пара аистов поселилась возле его дома несколько лет назад. Гнездо для птичьего семейства глава семьи сделал тогда своими руками.

Сегодня в селе Городище уже три аистовых гнезда, для постройки которых на улице Раздольной у дома священника отца Василия энергетики выделили три 11-метровые железобетонные стойки. Организаторы вместе с ребятами из Городищенской средней школы в дополнение к гнёздам сделали 24 скворечника. Сельские жители надеются, что к весне к трём имеющимся добавятся ещё три новых гнезда, и аистовое поселение преобразуется в колонию.

Вопросам защиты окружающей среды энергетики уделяют особое внимание. С целью защиты пернатых от электротравмирования на воздушных линиях с неизолированным проводом в этом году установлено 200 заградительных противоптичных ершей. Более 290 км линий электропередачи построено и реконструировано с применением безопасного самонесущего изолированного провода (СИП). Всего же на реализацию мероприятий экологической политики в этом году направлено 5,4 млн рублей.