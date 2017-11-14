В области:

Белгородские энергетики исследуют биогазовую ценность отходов зерна и сахарной свёклы

14:47
14 Ноября 2017
226
0

В лаборатории Белгородского института альтернативной энергетики тестируют образцы возможного сырья для БГС «Лучки».

В мини-ферментаторах испытывают зерноотходы пшеницы и ячменя, в которых содержится большое количество сухого вещества. Также исследуют спецфермент, расщепляющий сырьё, из отходов бойни.

Сотрудники БИАЭ проверят биогазовую ценность отрубей зерновых, отходы комбикорма, спрессованную и измельчённую шелуху подсолнечника, оставшуюся после изготовления масла, и свекловичный жом с сахарных заводов.

Кроме того, в лаборатории проследят, как на процесс брожения и на бактерии действуют моющие средства, сообщает пресс-служба института.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

9834
На бесплатное медицинское обследование приглашают жителей Белгорода
9573
Крытый аквапарк начали строить под Белгородом
7552
Водителя школьного автобуса нашли в Беломестном Белгородского района
6039
Внедорожник врезался в дерево на трассе в Белгородской области, водитель погиб
5148
Бывший топ-менеджер ООО «Бердяуш» нарушила условия домашнего ареста
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика