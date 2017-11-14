Белгородские энергетики исследуют биогазовую ценность отходов зерна и сахарной свёклы

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В лаборатории Белгородского института альтернативной энергетики тестируют образцы возможного сырья для БГС «Лучки».

В мини-ферментаторах испытывают зерноотходы пшеницы и ячменя, в которых содержится большое количество сухого вещества. Также исследуют спецфермент, расщепляющий сырьё, из отходов бойни.

Сотрудники БИАЭ проверят биогазовую ценность отрубей зерновых, отходы комбикорма, спрессованную и измельчённую шелуху подсолнечника, оставшуюся после изготовления масла, и свекловичный жом с сахарных заводов.

Кроме того, в лаборатории проследят, как на процесс брожения и на бактерии действуют моющие средства, сообщает пресс-служба института.