Белгородская таможня перечислила в федеральный бюджет свыше 23 миллиардов рублей

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Итоги работы ведомства за 2016 год подвели в Белгороде 22 декабря. Их озвучил его начальник Анатолий Ушаков.

По данным на 21 декабря текущего года, Белгородская таможня перечислила в федеральный бюджет более 23 млрд рублей. Это уже на 4,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Причём до конца года сумма переведённых средств в федеральный бюджет может вырасти, так как каждый день Белгородская таможня перечисляет практически 100 млн рублей соответствующих платежей.

Такая динамика обусловлена, как пояснил Анатолий Ушаков, введением пошлины на товары из Украины.

За весь год было оформлено более 37,7 тыс. деклараций на товары. Вся информация регистрируется со 100 % электронной формой декларирования.

Начальник Белгородской таможни отметил, что снизился внешний товарооборот и грузооборот, при этом физические лица чаще пересекают границу. Увеличится поток физических лиц и на новогодние праздники. Для этого на пунктах пропуска в Шебекино и Ровеньках таможня будет работать в усиленном составе.







Белгородская таможня – одна из крупнейших в Центральном федеральном округе. В её ведении находится наибольшее количество пунктов пропусков из всех приграничных таможен. Это во многом определяет специфику её деятельности. В целом таможня всегда находятся в лидерах по показателям сокращения времени совершения таможенных операций в пунктах пропуска, экономическим и правоохранительным показателям деятельности. Евгений Ботов начальник организационно-инспекторской службы Центрального таможенного управления



Ещё одним важным направлением деятельности ведомства является контроль кадрового потенциала. Как отметил начальник таможни, он высокопрофессиональный, но существует и исключения. Такие члены личного состава наказываются.



В текущих задачах таможни региона – особый контроль за ввозом алкогольной продукции. Это обосновано последними событиями в Иркутске. Кроме того, 14 февраля 2017 года Белгородская таможня отметит 25-летний юбилей. Как сообщил Анатолий Ушаков, готовится праздничное печатное издание на память личному составу.