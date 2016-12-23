Белгородская область вошла в тройку регионов-лидеров по исполнению программы капремонта

09:28

Рейтинг субъектов РФ по итогам девяти месяцев 2016 года составлен экспертами Центра ОНФ «Народная экспертиза».

Регионы распределялись на основании шести показателей. Эксперты оценивали и собираемость взносов на капремонт от собственников и муниципалитетов, и востребованность средств собственников жилья, и количество проведённых работ на каждый дом, и общее выполнение работ по программе, а также нагрузку на сотрудников регоператора.

По каждому из критериев регионы выстраивались от худшего к лучшему, полученный ими номер становился количеством набранных баллов по тому или иному показателю. В результате чем больше баллов набирал регион, тем более высокое место он обеспечивал себе в итоговом рейтинге.

Тройку лидеров рейтинга составили Республика Татарстан, Белгородская и Тульская области. Последние позиции принадлежат Чукотскому автономному округу, Омской области и Еврейской автономной области.

В ходе исследования также выяснилось, что в 18 регионах программа капремонта выполнена менее чем на 0,5 %, в девяти регионах планируется провести меньше пяти видов работ на один дом при обязательных шести, а в 30 субъектах РФ невостребованными на октябрь 2016 года оставались 23 млрд рублей, сообщает ОНФ.