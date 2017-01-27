Белгородская область вошла в топ-5 регионов с самым дешёвым минимальным набором продуктов

13:07

Продуктовая корзина на месяц в декабре 2016 года обошлась жителям региона в 3,09 тысяч рублей.

Максимальную и минимальную стоимость продуктовой корзины в последний месяц прошлого года посчитал Росстат. В среднем по стране минимальный набор продуктов стоил 3,7 тыс. рублей и вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9 %. С начала 2016 года продуктовая корзина подорожала на 3,5 %.

Самая высокая стоимость продуктовой корзины была зарегистрирована в Чукотском автономном округе – 9,2 тыс. рублей. На втором месте (6,6 тыс. рублей) разместилась Магаданская область. Третье место – у Камчатского края (6,3 тыс. рублей).

Дешевле всего минимальный набор продуктов в декабре 2016 года можно было купить в Курской области (3 тыс. рублей). Чуть дороже он стоил в Саратовской области (3,04 тыс. рублей), Республике Мордовия (3,07 тыс. рублей) и Липецкой области (3,08 тыс. рублей).

На пятом месте по дешевизне продуктовой корзины оказалась Белгородская область. В декабре прошлого года её можно было приобрести за 3,09 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим месяцем минимальный набор продуктов подорожал в регионе на 1 %, сообщает Росстат.