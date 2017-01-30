Белгородская компания инвестировала 45 миллионов рублей в модернизацию завода в Корочанском районе

15:30

Деньги ООО «Агропром-Инвест» вложило в предприятие по производству растительных масел и минеральной воды.

В 2014 году у обанкротившегося ООО «Агропродукт» поменялся инвестор. Он разработал проект на 2,5 года по модернизации производства. На эти цели он вложил 45 млн рублей.

ООО «Агропром-Инвест» были модернизированы линии по розливу минеральной воды и растительного масла, очистные сооружения. Инвестор также отремонтировал помещения и построил новый зерносушильный комплекс.

В прошлом году завод вышел на проектную мощность: 300 т в месяц подсолнечного масла и 180 тыс. л в месяц минеральной воды.

По данным генерального директора Игоря Маслова, всего в прошлом году завод произвёл 2,2 млн л минеральной воды и напитков и 2,2 тыс. т растительного масла, сообщили в «Интерфаксе».