«Белгородская правда» получила поздравление от Евгения Савченко в честь своего 100-летия

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Губернатор Белгородской области направил тёплые пожелания коллективу газеты на торжественном вечере, посвящённом юбилею издания.

28 июня в Белгородском государственном академическом драматическом театре им. М. С. Щепкина прошёл торжественный вечер в честь 100-летия старейшей газеты региона «Белгородская правда». Губернатор поздравил всех собравшихся сотрудников, ветеранов редакции, представителей общественности с этой датой.

Миссия «Белгородской правды» – мировоззренческая, аналитическая, просветительская. И её выполняют талантливые журналисты, которыми всегда блистала газета. Евгений Савченко губернатор Белгородской области

Кроме того, глава региона вручил Издательскому дому «Мир Белогорья», в ряд изданий которого входит и «Белгородская правда», денежный сертификат для создания Музея белгородской журналистики, а также почётные грамоты и благодарственные письма сотрудникам газеты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.