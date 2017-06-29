В области:

«Белгородская правда» получила поздравление от Евгения Савченко в честь своего 100-летия

10:11
29 Июня 2017
352
0

Губернатор Белгородской области направил тёплые пожелания коллективу газеты на торжественном вечере, посвящённом юбилею издания.

28 июня в Белгородском государственном академическом драматическом театре им. М. С. Щепкина прошёл торжественный вечер в честь 100-летия старейшей газеты региона «Белгородская правда».  Губернатор поздравил всех собравшихся сотрудников, ветеранов редакции, представителей общественности с этой датой.

Миссия «Белгородской правды» – мировоззренческая, аналитическая, просветительская. И её выполняют талантливые журналисты, которыми всегда блистала газета.

Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Кроме того, глава региона вручил Издательскому дому «Мир Белогорья», в ряд изданий которого входит и «Белгородская правда», денежный сертификат для создания Музея белгородской журналистики, а также почётные грамоты и благодарственные письма сотрудникам газеты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. 


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11905
Общешкольный выпускной отгремел в Белгороде
11664
Белгородка была замужем 50 лет и только после смерти супруга узнала о его второй жене
9910
Белгородское УФАС возбудило дело по кофейне «Комод»
9523
Жители дома на Бульваре Юности в Белгороде опасаются за собственную безопасность
8340
Евгений Савченко назвал топ-3 самых актуальных проблем людей
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика