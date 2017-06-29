«Белгородская правда» получила поздравление от Евгения Савченко в честь своего 100-летия
Губернатор Белгородской области направил тёплые пожелания коллективу газеты на торжественном вечере, посвящённом юбилею издания.
28 июня в Белгородском государственном академическом драматическом театре им. М. С. Щепкина прошёл торжественный вечер в честь 100-летия старейшей газеты региона «Белгородская правда». Губернатор поздравил всех собравшихся сотрудников, ветеранов редакции, представителей общественности с этой датой.
Миссия «Белгородской правды» – мировоззренческая, аналитическая, просветительская. И её выполняют талантливые журналисты, которыми всегда блистала газета.
Евгений Савченко
губернатор Белгородской области
Кроме того, глава региона вручил Издательскому дому «Мир Белогорья», в ряд изданий которого входит и «Белгородская правда», денежный сертификат для создания Музея белгородской журналистики, а также почётные грамоты и благодарственные письма сотрудникам газеты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.