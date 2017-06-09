Белгородская областная клиническая больница выплатит компенсацию родителям похищенного младенца

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Они получат по 50 тысяч рублей.

В марте прошлого года студентка медицинского колледжа похитила ребёнка из перинатального центра областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Затем она вместе с ним уехала в Курскую область, где через несколько часов её задержали полицейские.

Суд решил, что девушка нуждается в принудительном лечении. По сообщению пресс-службы Белгородского областного суда, она сейчас на стационаре.

Затем родители похищенного ребёнка подали в Октябрьский районный суд Белгорода иск к больнице Святителя Иоасафа. Они требовали компенсацию морального вреда.

Суд частично удовлетворил эти требования и обязал больницу выплатить каждому из родителей по 50 тыс. рублей. Больница оспорила решение, но Белгородский областной суд оставил его без изменения.