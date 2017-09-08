Белгородская область стала первой по урожайности зерна в ЦФО и второй — в России

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На полях региона собрали почти 3 млн тонн зерна. Уборка ранних зерновых завершена.

Из запланированных 4500 тыс. тонн зерна сейчас убрали 2926 тыс. тонн ранних зерновых. Новый урожай на 620 тыс. тонн (27 %) выше прошлогоднего, средняя урожайность — 50 центнеров с гектара, сообщает «Интерфакс».

По урожайности Белгородская область заняла второе место в России после Краснодарского края и первое место в ЦФО.



Результаты уборки кукурузы и сои ожидаются более скромными, в 2017 году были не лучшие погодные условия для этих культур. На сегодня убрали 15,9 тыс. тонн кукурузы и зерна с 1 % площадей. Средняя урожайность составила 78,1 центнера с гектара, на 1,7 центнера с гектара меньше прошлогодней.

С 7% площадей собрали 29,8 тыс. тонн сои, средняя урожайность – 16,3 центнера с гектара против 20,8 центнеров с гектара в 2016 году.

В белгородском департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды ожидают, что валовой сбор зерна будет не меньше прошлогоднего − 4 млн тонн.