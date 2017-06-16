Белгородская область остаётся в десятке российских регионов-«долгожителей»

14:11

За последние 10 лет продолжительность жизни белгородцев увеличилась более чем на пять лет.

В 2016 году, по данным Белгородстата, продолжительность жизни увеличилась на 0,46 года, достигнув 72,87 лет. В 2015 году этот показатель составлял 70,93 лет.

К общим результатам прошлого года также можно отнести снижение общей и младенческой смертности. Но, как и во всей стране, в Белгородской области остаётся острой проблема снижения рождаемости, которое идёт более высокими темпами по сравнению с увеличением продолжительности жизни.

Каждый житель региона уже имеет свою электронную карту, которую теперь предстоит наполнять. Личный кабинет каждого белгородца на портале госуслуг также стал реальностью, сообщат пресс-служба облдумы.