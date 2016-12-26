Белгородец «перепутал» изолятор с больницей

17:48

Мужчину отправили на неделю за решётку, а на работе он предоставил документ о временной нетрудоспособности.

На работе житель Краснояружского района отсутствовал с 10 по 19 августа 2015 года. После этого он сообщил, что болел. В отдел кадров мужчина представил листок временной нетрудоспособности.

На самом же деле с 9 по 16 августа он находился в изоляторе временного содержания. Туда его отправил суд за немедицинское употребление наркотиков.

После прокурорской проверки обман раскрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры области.