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Белгородец «перепутал» изолятор с больницей

17:48
26 Декабря 2016
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Мужчину отправили на неделю за решётку, а на работе он предоставил документ о временной нетрудоспособности.

На работе житель Краснояружского района отсутствовал с  10 по 19 августа 2015 года. После этого он сообщил, что болел. В отдел кадров мужчина представил листок временной нетрудоспособности.

На самом же деле с 9 по 16 августа он находился в изоляторе временного содержания. Туда его отправил суд за немедицинское употребление наркотиков.

После прокурорской проверки обман раскрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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