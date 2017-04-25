Белгородец вынес из магазина кофе, шоколада, сигарет и колбасы на 50 тысяч рублей

12:41

Подозреваемого задержали в Ракитянском районе Белгородской области, ведётся следствие. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

О краже продуктов на круглую сумму сообщила владелица торговой точки – жительница села Солдатское. Женщина сообщила, что злоумышленник вынес из магазина около 10 пачек кофе, несколько десятков блоков сигарет различных марок, более 10 плиток шоколада и несколько колбасных изделий на общую сумму около 50 000 рублей.

По итогам оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 22-летний житель села Никитское Борисовского района.

Как стало известно, магазин привлёк внимание злоумышленника, когда он ночью проезжал мимо него на своём автомобиле. Воспользовавшись ломом, юноша отжал металлическое оконное ограждение и через приоткрытое окно проник в помещение. Награбленное он сложил в свою машину. В настоящее время похищенное имущество частично изъято правоохранителями.

Как сообщила следователь следственного отдела ОМВД России по Ракитянскому району Светлана Рыбцова, по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».