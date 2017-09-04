Белгородец без водительских прав устроил гонку с преследованием

16:21

Утром 3 сентября на улице Энергетиков в Белгороде водитель Subaru Outback не остановился по требованию сотрудников ДПС, увеличил скорость и поехал в сторону посёлка Разумное Белгородского района.

В городе ввели план «Перехват» и задержали 49-летнего мужчину, лишённого год назад водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Белгородцу грозит штраф до 30 тысяч рублей, административный арест до 15 суток или от 100 до 200 часов обязательных работ по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами».

Также ему могут продлить срок лишения прав за выезд на встречную полосу, сообщает УМВД по Белгородской области.