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Белгородец без водительских прав устроил гонку с преследованием

16:21
04 Сентября 2017
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Утром 3 сентября на улице Энергетиков в Белгороде водитель Subaru Outback не остановился по требованию сотрудников ДПС, увеличил скорость и поехал в сторону посёлка Разумное Белгородского района. 

В городе ввели план «Перехват» и задержали 49-летнего мужчину, лишённого год назад водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Белгородцу грозит  штраф до 30 тысяч рублей, административный арест до 15 суток или от 100 до 200 часов обязательных работ по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами».

Также ему могут продлить срок лишения прав за выезд на встречную полосу, сообщает УМВД по Белгородской области.

 


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