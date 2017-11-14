Белгородэнерго ввело в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Малиновка» в Ракитянском районе

13:39

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» завершил реализацию важнейшего инвестиционного проекта по ликвидации дефицита мощности в Ракитянском районе Белгородской области.

Ключевая подстанция «Малиновка» реконструирована с увеличением мощности и переводом на напряжение 110 кВ.

Питающий центр реконструирован в два этапа, общий объём затрат составил 360 млн рублей. На подстанции установлено два силовых трансформатора по 16 МВА каждый, в результате её мощность увеличилась на 60%, с 20 до 32 МВА. Это позволит разгрузить подстанцию 110 кВ «Ракитное» и тем самым повысить надёжность электроснабжения районного центра и целого ряда населённых пунктов Ракитянского и соседнего с ним Яковлевского района, а также таких крупных предприятий, как «БЭЗРК Белгранкорм», ГК «Агро-Белогорье», «Металл-групп» и других.

Комплексно, с применением современных технологий, распредустройства (РП) 35 и 10 кВ на подстанции «Малиновка» реконструированы в РП 110/35/10 кВ. На открытом распредустройстве 110 кВ установлены новые элегазовые выключатели и разъединители с электроприводами и полимерной опорно-стержневой изоляцией. Всё оборудование защищено от перенапряжений и укомплектовано комплексами микропроцессорных релейных защит, которые в режиме реального времени будут контролировать показатели работы энергообъекта и мгновенно реагировать на возникновение нештатных ситуаций.

Применение на объекте современного энергосберегающего оборудования позволит на треть сократить потребление электроэнергии на собственные нужды.