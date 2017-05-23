Белгородэнерго: количество обслуживаемых светильников возросло до 195 тысяч

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Сейчас филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» обслуживает 195 125 светоточек.

В прошлом году в регионе появилось 4725 новых светильников. В числе главных причин прироста остаются строительство и реконструкция зданий и сооружений с благоустройством прилегающей территории и инфраструктурное обустройство дорожной сети региона.

Муниципальные образования области освещают свыше 181 тыс. светильников, ещё более 14 тыс. установлены на автомобильных дорогах общего пользования. Для обеспечения исправной и безопасной работы сетей наружного освещения филиал в прошлом году заменил 5972 светильника и более 18 тыс. ламп.

Своевременное включение и выключение наружного освещения в Белгородской области осуществляются в соответствии с единым графиком работы наружного освещения, утверждённым постановлением правительства Белгородской области от 14 февраля 2011 г. № 54-пп «Об организации наружного освещения населённых пунктов на территории Белгородской области» в редакции от 16.03.2015 г. № 89-пп.

В соответствии с тем же документом филиал проводит ежегодную ревизию сетей, регулировку телемеханического и автоматического управления, устраняет повреждения, восстанавливает работоспособность сетей, ламп, светильников и, наконец, с помощью специального оборудования дистанционно управляет режимами горения более чем 110 тыс. светоточек по всей области.

Для центральных улиц, площадей, автодорог, кольцевых транспортных развязок, мостов, территории предприятий и организаций, элементов городской инфраструктуры предусмотрен общий режим работы наружного освещения – в течение всего тёмного времени суток. В некоторых случаях, при низкой интенсивности движения пешеходов и транспортных средств, допускается частичное отключение светильников. Во всех остальных случаях фонари работают с наступлением вечерних сумерек и до 23:35 часов, а затем с 06:00 утра и до рассвета. Режим горения наружного освещения может быть изменен по решению администрации муниципалитета.

Устранение неисправностей горения светильников, замену ламп, установку дополнительных светоточек энергетики выполняют в соответствии с графиками, составленными и утверждёнными администрациями муниципальных образований с учётом заявок потребителей.

По текущим вопросам, касающимся работы наружного освещения, можно обращаться по телефону прямой линии ПАО «МРСК Центра» 13-50 в рабочие дни с 08:00 до 17:00.