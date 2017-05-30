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Белгородэнерго готово к работе в неблагоприятных метеоусловиях

16:12
30 Мая 2017
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В связи с ухудшением погодных условий сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» усилили  контроль за работой энергооборудования и ведут непрерывный мониторинг метеообстановки. 

По сообщениям Гидрометцентра, в ближайшее сутки  на территории Белгородской области неблагоприятные погодные условия сохранятся: ожидаются дожди, местами грозы, усиление ветра до 6-11 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с.

На случай возникновения нештатных ситуаций в электросетевом комплексе мобилизован оперативно-ремонтный персонал. По данным на 15:00 30 мая, на дежурстве находится 41 оперативно-выездная бригада в составе 85 человек, 41 единица спецтехники, в любой момент к ОВБ могут подключиться ещё 155 ремонтных бригад  (751 человек), оснащённых 335 единицами спецтехники. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимым транспортом и готовы к проведению аварийно-восстановительных работ.

С подразделениями ГУ МЧС России по Белгородской области и муниципальными образованиями налажено чёткое информационное взаимодействие.

Энергетики настоятельно рекомендуют гражданам при ухудшении погодных условий не находиться рядом с линиями электропередачи – это может быть смертельно опасно. По всем вопросам жители могут обращаться по телефону прямой линии МРСК Центра 13-50.


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