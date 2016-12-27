Белгород победил в командном и личном зачёте турнира по ловле рыбы на блесну со льда

13:06

В соревнованиях участвовало 12 команд из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Орла, Липецка и Курска.

Соревнования провели на Белгородском водохранилище в районе села Нижний Ольшанец. Перед началом мероприятия инспекторы ГИМС проверили толщину льда.

В результате Белгород победил в личном и командном зачёте. Курские рыболовы получили серебро и бронзу турнира.

Соревнования организовала Белгородская региональная общественная организация «Федерация Рыболовного спорта Белгородской области», сообщили в Федерации рыболовного и охотничьего спорта.

Фото Главного управления МЧС России по Белгородской области