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Белгород победил в командном и личном зачёте турнира по ловле рыбы на блесну со льда

13:06
27 Декабря 2016
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В соревнованиях участвовало 12 команд из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Орла, Липецка и Курска. 

Соревнования провели на Белгородском водохранилище в районе села Нижний Ольшанец. Перед началом мероприятия инспекторы ГИМС проверили толщину льда.

В результате Белгород победил в личном и командном зачёте. Курские рыболовы получили серебро и бронзу турнира.

Соревнования организовала Белгородская региональная общественная организация «Федерация Рыболовного спорта Белгородской области», сообщили в Федерации рыболовного и охотничьего спорта.

Фото Главного управления МЧС России по Белгородской области

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