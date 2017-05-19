Банк вакансий на временные работы для несовершеннолетних создан в Белгородской области

12:37

Сайт «Работа в радость» может быть полезен для несовершеннолетних белгородцев, которые хотят заработать летом.

Перечень временных вакансий для 14-18-летних белгородцев находится в разделе муниципальных образований региона.

Информация обновляется каждую декаду. Этим занимаются сотрудники службы занятости населения области.

На сайте можно пройти онлайн-тестирование по профессиональной ориентации и узнать о том, какие именно профессии сейчас востребованы на рынке труда.

Ресурс разработало региональное управление по труду и занятости населения, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.