Банк вакансий на временные работы для несовершеннолетних создан в Белгородской области
Сайт «Работа в радость» может быть полезен для несовершеннолетних белгородцев, которые хотят заработать летом.
Перечень временных вакансий для 14-18-летних белгородцев находится в разделе муниципальных образований региона.
Информация обновляется каждую декаду. Этим занимаются сотрудники службы занятости населения области.
На сайте можно пройти онлайн-тестирование по профессиональной ориентации и узнать о том, какие именно профессии сейчас востребованы на рынке труда.
Ресурс разработало региональное управление по труду и занятости населения, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.