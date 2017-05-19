В области:

Банк вакансий на временные работы для несовершеннолетних создан в Белгородской области

12:37
19 Мая 2017
190
0

Сайт «Работа в радость» может быть полезен для несовершеннолетних белгородцев, которые хотят заработать летом.

Перечень временных вакансий для 14-18-летних белгородцев находится в разделе муниципальных образований региона.

Информация обновляется каждую декаду. Этим занимаются сотрудники службы занятости населения области.

На сайте можно пройти онлайн-тестирование по профессиональной ориентации и узнать о том, какие именно профессии сейчас востребованы на рынке труда.

Ресурс разработало региональное управление по труду и занятости населения, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области. 


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

16152
Пассажирский автобус сгорел на остановке «Энергомаш» в Белгороде
8224
Через неделю в Белгороде начнут закладывать фундамент «Мастерславля»
7170
В Белгородской области шестые сутки ведётся поиск девушки-подростка
6826
Норматив потребления холодной воды для полива земельного участка утверждён в регионе
5811
На Соборной площади в Белгороде прошёл парад профессий
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика