Алкогольные последствия: 42 уголовных дела и более 8000 литров нелегальной продукции за год

11:28

В 2016 году сотрудники регионального Следственного комитета рассмотрели 67 фактов нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

По информации департамента экономического развития Белгородской области, в прошлом году правоохранители завели 42 уголовных дела по ст. 238 УК РФ. Примечательно, что этот показатель по сравнению с 2015 годом вырос на 11 %. В суд было направлено 13 уголовных дел.

В результате за весь 2016 год было изъято из незаконного оборота 8124 л алкогольной продукции. А по пяти уголовным делам сотрудники УМВД изъяли более 100 л некачественного алкоголя. Во всех случаях в жидкостях эксперты обнаружили опасные примеси.

Особенно показателен инцидент, который произошёл в Старом Осколе. Там Старооскольский городской суд оштрафовал на 20 тыс. рублей местных жителей, которые продали 4 тыс. л алкогольной продукции, произведённой в гаражах и частных домах. 6628 бутылок белгородцы наполнили спиртосодержащей жидкостью объёмом от 0,5 до 1 л.

В текущем году работники департамента экономического развития Белгородской области и регионального УМВД России продолжат контрольно-надзорные мероприятия.